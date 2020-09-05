Тех. поражение
Динамо
Брянск
0:3
Тех. поражение
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
5 сент. 2020, 17:00 МСК
5.09.2020, 17:00 МСК
суббота
События
Составы
Техническое поражение