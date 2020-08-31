Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
2:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
31 авг. 2020, 18:00 МСК
31.08.2020, 18:00 МСК
понедельник
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Матч окончен 2:1