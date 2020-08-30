Матч завершен
Велес
Москва
0:5
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
30 авг. 2020, 17:00 МСК
30.08.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Антон Фролов
Антон Фролов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:5