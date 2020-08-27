Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
27 авг. 2020, 15:00 МСК
27.08.2020, 15:00 МСК
четверг
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:2