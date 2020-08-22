Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2020, 18:00 МСК
22.08.2020, 18:00 МСК
суббота
Анатолий Жабченко
Анатолий Жабченко
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:1