Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2020, 8:00 МСК
22.08.2020, 8:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0