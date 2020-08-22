Матч завершен
Иртыш
Омск
0:5
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2020, 17:00 МСК
22.08.2020, 17:00 МСК
суббота
Евгений Буланов
Евгений Буланов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:5