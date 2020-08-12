Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2020, 19:00 МСК
12.08.2020, 19:00 МСК
среда
Максим Матюнин
Максим Матюнин
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1