Матч завершен
Томь
Томск
1:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2020, 14:30 МСК
12.08.2020, 14:30 МСК
среда
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:2