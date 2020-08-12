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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Брянск
1:0
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 3 тур
ФНЛ,
3 тур
Россия
12 авг. 2020, 18:00 МСК
12.08.2020, 18:00 МСК
среда
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0