Матч завершен
Динамо
Брянск
1:0
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2020, 18:00 МСК
12.08.2020, 18:00 МСК
среда
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:0