Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2020, 15:00 МСК
8.08.2020, 15:00 МСК
суббота
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:1