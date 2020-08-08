Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
2:0
Матч завершен
Иртыш
Омск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2020, 16:00 МСК
8.08.2020, 16:00 МСК
суббота
Ян Бобровский
Ян Бобровский
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:0