Матч завершен
Чертаново
Москва
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2020, 16:30 МСК
8.08.2020, 16:30 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:0