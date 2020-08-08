Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
3:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2020, 18:00 МСК
8.08.2020, 18:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 3:1