Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
1 авг. 2020, 14:00 МСК
1.08.2020, 14:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 1:0