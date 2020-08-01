Матч завершен
Чертаново
Москва
1:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
1 авг. 2020, 15:00 МСК
1.08.2020, 15:00 МСК
суббота
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:2