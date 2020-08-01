Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:4
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
1 авг. 2020, 19:00 МСК
1.08.2020, 19:00 МСК
суббота
Юнус Кошко
Юнус Кошко
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:4