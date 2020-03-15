Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:0
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
15 марта 2020, 8:00 МСК
15.03.2020, 8:00 МСК
воскресенье
Составы