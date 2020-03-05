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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Химки
Химки
5:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Кубок России, 1/4 финала
Кубок России,
1/4 финала
Россия
5 марта 2020, 19:30 МСК
5.03.2020, 19:30 МСК
четверг
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы