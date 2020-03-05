Матч завершен
Химки
Химки
5:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Кубок России, 1/4 финала

Кубок России,

1/4 финала

Россия
5 марта 2020, 19:30 МСК
5.03.2020, 19:30 МСК
четверг
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы