Матч завершен
Торпедо
Москва
1:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
31 окт. 2019, 19:30 МСК
31.10.2019, 19:30 МСК
четверг
Составы