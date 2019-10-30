Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
30 окт. 2019, 20:00 МСК
30.10.2019, 20:00 МСК
среда
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы