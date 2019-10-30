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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
30 окт. 2019, 20:00 МСК
30.10.2019, 20:00 МСК
среда
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы