Матч завершен
Арарат
Москва
0:3
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
21 авг. 2019, 17:00 МСК
21.08.2019, 17:00 МСК
среда
Составы