Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
21 авг. 2019, 16:00 МСК
21.08.2019, 16:00 МСК
среда
Составы