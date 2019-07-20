Матч завершен
Вайнах
Шали
1:3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
20 июля 2019, 16:30 МСК
20.07.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы