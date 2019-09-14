Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
14 сент. 2019, 18:00 МСК
14.09.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы