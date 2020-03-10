Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:2
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
10 марта 2020, 15:00 МСК
10.03.2020, 15:00 МСК
вторник
Составы