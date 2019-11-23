Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:1
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
23 нояб. 2019, 13:00 МСК
23.11.2019, 13:00 МСК
суббота
Составы