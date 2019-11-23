Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
23 нояб. 2019, 15:00 МСК
23.11.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы