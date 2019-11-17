Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:2
Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2019, 15:00 МСК
17.11.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы