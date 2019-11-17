Матч завершен
Армавир
Армавир
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
17 нояб. 2019, 16:00 МСК
17.11.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы