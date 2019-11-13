Матч завершен
Торпедо
Москва
0:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
13 нояб. 2019, 19:30 МСК
13.11.2019, 19:30 МСК
среда
Составы