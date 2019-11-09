Матч завершен
Балтика
Калининград
3:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
9 нояб. 2019, 17:00 МСК
9.11.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы