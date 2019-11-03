Матч завершен
Томь
Томск
4:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
3 нояб. 2019, 12:00 МСК
3.11.2019, 12:00 МСК
воскресенье
Составы