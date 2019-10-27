Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
3:0
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
27 окт. 2019, 8:00 МСК
27.10.2019, 8:00 МСК
воскресенье
Составы