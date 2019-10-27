Матч завершен
Армавир
Армавир
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
27 окт. 2019, 17:00 МСК
27.10.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы