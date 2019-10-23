Матч завершен
Спартак-2
Москва
7:2
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
23 окт. 2019, 15:00 МСК
23.10.2019, 15:00 МСК
среда
Составы