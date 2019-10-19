Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
19 окт. 2019, 15:00 МСК
19.10.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы