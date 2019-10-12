Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
12 окт. 2019, 12:00 МСК
12.10.2019, 12:00 МСК
суббота
Составы