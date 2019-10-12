Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
2:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
12 окт. 2019, 15:00 МСК
12.10.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы