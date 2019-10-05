Матч завершен
Чертаново
Москва
2:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
5 окт. 2019, 15:00 МСК
5.10.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы