Матч завершен
Балтика
Калининград
4:1
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
5 окт. 2019, 18:00 МСК
5.10.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы