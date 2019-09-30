Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
30 сент. 2019, 17:00 МСК
30.09.2019, 17:00 МСК
понедельник
Составы