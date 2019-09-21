Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:1
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
21 сент. 2019, 15:00 МСК
21.09.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы