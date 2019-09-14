Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
14 сент. 2019, 17:00 МСК
14.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы