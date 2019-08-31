Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
31 авг. 2019, 18:00 МСК
31.08.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы