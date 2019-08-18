Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
18 авг. 2019, 17:00 МСК
18.08.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы