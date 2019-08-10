Матч завершен
Луч
Владивосток
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
10 авг. 2019, 10:00 МСК
10.08.2019, 10:00 МСК
суббота
Составы