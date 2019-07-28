Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
2:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2019, 17:00 МСК
28.07.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы