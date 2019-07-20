Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2019, 10:00 МСК
20.07.2019, 10:00 МСК
суббота
Составы