Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 17:00 МСК
13.07.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы